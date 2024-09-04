Гитарист Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном инсульте

Автор многих хитов группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт, из-за чего он был доставлен в больницу. Об этом музыкант рассказал на своем канале в YouTube 4 сентября.

77-летний гитарист Queen рассказал поклонникам о том, что на прошлой неделе потерял чувствительность в руке, в результате чего был доставлен в больницу, расположенную под Лондоном. Выяснилось, что Брайан Мэй перенес инсульт. Произошедшее Мэй назвал «небольшими проблемами со здоровьем».

По словам музыканта, хорошая новость в том, что он уже может играть на гитаре.

Автор We Will Rock You поблагодарил медицинский персонал за оказанную ему помощь, оценив ее как «самую фантастическую».

Пока что музыкант восстанавливается. По рекомендациям врачей, он не выходит на улицу, не водит машину, ему также нельзя летать на самолете, так как надо избегать высокого пульса.

При этом гитарист британской рок-группы попросил фанатов не отправлять ему пожелания о выздоровлении на почтовый ящик — он не хочет сочувствия. Известно, что Брайан Мэй перенес инсульт два раза за четыре года.