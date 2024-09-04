В Петербурге решили не отстранять члена горизбиркома от работы из-за того, что его сын кандидат

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась приостанавливать полномочия члена от ЛДПР Валерия Николаева. Заявление об этом он подал сам из-за того, что в медиа появилась информация, что его сын участвует в выборах в Адмиралтейском округе, баллотируясь от «Единой России».
«В информационном поле появилась информация, что я нарушаю закон. Но я считаю, что данный факт не является нарушением», — сказал он 4 сентября, отметив, что выборы организует территориальная избирательная комиссия, а не городская. Сам проект представлял юрист Олег Зацепа, он заметил, что в законе о муниципальных выборах упоминается городская комиссия и что по закону о выборах членами избиркомов не могут быть родственники кандидатов.
С ним не согласился член горизбиркома Александр Шильман: «Неправильно убирать боевую единицу в сложное время». «Мы к этим выборам отношения не имеем. А на губернаторских выборах есть представитель ЛДПР. Скажут, что мы дискредитировали губернаторские выборы», — добавил член горизбиркома Андрей Беляков. С такой позицией не согласился яблочник Павел Шапчиц, предложив для чистоты процесса все-таки следовать правилам.
В итоге Николаева не отстранили — 10 голосов было против этого, трое воздержались.