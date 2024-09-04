«Много узнал про губернатора»: Орешкин рассказал об интересной поездке в такси во Владивостоке

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке рассказал о том, как заказал такси эконом-класса. По его словам, во время поездки он «много узнал про губернатора».



«Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее», — цитирует РБК слова Максима Орешкина.

Он предложил властям Владивостока «собраться и все достроить», чтобы у таксистов каждый раз были новые объекты для критики.