«Много узнал про губернатора»: Орешкин рассказал об интересной поездке в такси во Владивостоке

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке рассказал о том, как заказал такси эконом-класса. По его словам, во время поездки он «много узнал про губернатора».
«Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее», — цитирует РБК слова Максима Орешкина.
Он предложил властям Владивостока «собраться и все достроить», чтобы у таксистов каждый раз были новые объекты для критики.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Вечером 3 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что во Владивосток прилетел Владимир Путин. Президент планирует поучаствовать в форуме, а также встретиться с представителями других стран и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.