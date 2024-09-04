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    «Много узнал про губернатора»: Орешкин рассказал об интересной поездке в такси во Владивостоке

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    Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке рассказал о том, как заказал такси эконом-класса. По его словам, во время поездки он «много узнал про губернатора».

    «Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее», — цитирует РБК слова Максима Орешкина.

    Он предложил властям Владивостока «собраться и все достроить», чтобы у таксистов каждый раз были новые объекты для критики.

    Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Вечером 3 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что во Владивосток прилетел Владимир Путин. Президент планирует поучаствовать в форуме, а также встретиться с представителями других стран и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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