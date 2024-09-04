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Образ жизни Перестаньте делать это сразу, как проснетесь: кардиолог назвала вредную утреннюю привычку

Перестаньте делать это сразу, как проснетесь: кардиолог назвала вредную утреннюю привычку

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1 комментарий

Каждый день мы, как утлая лодчонка, пытаемся справиться с бурным информационным потоком. Перегрузки постоянные. Мы не успеваем обрабатывать нужное и отсекать лишнее. Но порой и сами погружаем мозг в стресс.

Хороший сон и радость от пробуждения, как и вкусный полезный завтрак, — важная часть нашего ежедневного распорядка дня. Ведь от того, как мы встретим утро, во многом зависят наша продуктивность и энергия в течение всего дня. А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили — все, день не задался.

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала Доктору Питеру о том, что есть одна утренняя привычка, от которой точно стоит избавиться. Она способна негативно влиять на психику и повышать свойственную многим в последнее время тревожность.

Эта вредная привычка — сразу после пробуждения хватать в руки телефон.

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, дочь легендарного кардиохирурга, профессора, академика Лео Бокерии.

«Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии — от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу», — рассказывает Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

Для того чтобы помочь мозгу «прийти в себя», кардиолог советует хотя бы полчаса после сна не пользоваться телефоном. Так же стоит поступать и вечером, перед тем как заснуть.

Сделайте утро добрым

Утреннее самочувствие часто напрямую связано с количеством и качеством сна, а также с настроением и мыслями, с которыми вы вечером засыпали. Поэтому сначала надо наладить сон, а потом уже можно заняться и распорядком на утро.

Кроме отказа от телефона по утрам психологи называют еще 12 привычек, которые помогут вам просыпаться с удовольствием. Попробуйте.

  • Готовьтесь к утру с вечера. Если первое, что вы видите утром, — раскиданная одежда и немытая посуда, скверное настроение на старте дня вам обеспечено.

  • Запланируйте время на утро. Заложите заранее чуть больше времени на утренние сборы, чтобы избежать тревоги и опоздания на работу.

  • Просыпайтесь в одно и то же время. Пробуждение и засыпание по часам настраивают циркадный ритм, помогают повысить продуктивность и настроение в течение предстоящего дня.

  • Не ставьте будильник на повтор. Повтор будильника — всегда шанс поспать «еще пять минуточек» и нарушить все свои планы. Один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу.

  • Сделайте звонок будильника на средней громкости. Резкий и громкий звук будет раздражать и заставлять ваш мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения.

  • Оставьте время на «проснуться». Попробуйте добавить действие, которое будет переходным между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь.

  • Не делайте резких движений. Все происходящее с вами в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело.

  • Сделайте небольшую зарядку. Утренняя разминка поможет вашему телу проснуться и подготовиться к новому дню.

  • Насладитесь началом дня. Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Можно, например, чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы.

  • Окружите себя приятными мелочами. Например, чай из любимой кружки, любимое блюдо на завтрак, вкусные духи перед выходом, приятные средства для гигиенических процедур.

  • Расставьте приоритеты. Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить.

Долго спать вредно?

Долго спать не всегда полезно. Более того, такая привычка может говорить о том, что есть проблемы со здоровьем.

В среднем взрослым людям ежедневно требуется около 7–8 часов сна, чтобы полноценно отдохнуть и зарядиться энергией, восстановить работу головного мозга и всего организма. Ну а если хочется поспать, например, 10–12 часов? Некоторые исследования говорят о том, что, если заметили в себе такую потребность, следует наведаться к врачу.

По словам невролога Екатерины Демьяновской, длительный сон может также быть связан с повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа.

Екатерина Демьяновская — невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, эксперт лаборатории «Гемотест».

У людей с гиперсомнией (так называется потребность слишком долго спать) риск сахарного диабета вдвое выше, чем у тех, кто спит 7–8 часов и полноценно высыпается. Помимо этого такие «сплюшкины» больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов.

Нередко нарушения сна, включая гиперсомнию, могут у части людей сопровождать депрессию и тревожные расстройства.

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Комментарии
1
275640356
4 сентября 2024, 12:32
А будильник не нарушает естественный процесс просыпания?
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