В Петербурге пройдет главный день «Науки на Стрелке». Вход свободный

Рисовать почвой, слушать лекцию с органным сопровождением, посетить научные учреждения, в которые не в любой день попадешь… Двадцать бесплатных лекций, квестов, мастер-классов, экскурсий в центре Петербурга — это все фестиваль «Наука на Стрелке» 7 сентября. Бесплатно. Некоторые мероприятия — для всех возрастов, некоторые 12+

Фестиваль приглашает на стрелку Васильевского острова, потому что именно там 300 лет назад родилась Академия наук. И по сей день располагаются научные организации и музеи. Вообще фестиваль идет с мая по октябрь, институты проводят лекции и экскурсии (на сайте «Науки на Стрелке», например, можно послушать запись видеоподкастов), а в эту субботу будет такой объединяющий День науки. В Музее почвоведения докажут, что розы любят слушать музыку, и что называть Петербург «городом на болоте» не вполне корректно. Пушкинский Дом проведет экскурсию по «литературному круговороту» и устроит мастер-класс по изготовлению «азбуки народной картинки». А в Институте высокомолекулярных соединений РАН сделаем гидравлическую машину.

Вместе с учеными, работающими в учреждениях на Стрелке, лекции будут читать и гости. Например, российский «рекордсмен» по обнаруженным кометам астроном Леонид Еленин объяснит устройство Солнечной системы, а заведующий лабораторией в Физическом институте им. Лебедева РАН Алексей Семихатов развеет популярные заблуждения в квантовой механике, «распутает» понятие квантовой запутанности и расскажет, как работает квантовый компьютер.



Идем на «Науку на Стрелке» 7 сентября, расписание и подробности регистрации — на сайте фестиваля и на его страничках в соцсетях. Начало в 12.00.

