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    Песков заявил, что кадровая политика Зеленского никак не влияет на переговоры с Россией

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    Кадровые перестановки в аппарате президента Украины Владимира Зеленского не влияют на переговорный процесс с Россией, считает Дмитрий Песков. Об этом он сообщил 4 сентября.

    По словам Пескова, которые приводит ТАСС, в Кремле фиксируют кадровые изменения в украинском правительстве, однако эти перестановки «не имеют никакого отношения к перспективам переговорного процесса». «Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная», — добавил Песков.

    Накануне Зеленский уволил замглавы президентского офиса Ростислава Шурму. Также в отставку ушли вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр реинтеграции Ирина Верещук. Известно, что заявления на увольнение подали еще три министра и глава фонда госимущества.

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