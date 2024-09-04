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    Второклассница выпала из окна на юге Петербурга вместе с москитной сеткой

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    Врачи детской больницы имени Филатова спасают учащуюся второго класса из Петербурга. Девочка после школы выпала из окна своей квартиры на 6 этаже дома по Малой Балканской.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне в третьем часу дня в экстренные службы позвонила жительница Фрунзенского района и сообщила о падении ребенка. Девочку госпитализировали с переломами и повреждением внутренних органов. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

    Было установлено, что школьница упала вниз, навалившись на москитную сетку. Правоохранительные органы проводят проверку.

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