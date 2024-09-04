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    Блинкена повесткой вызвали в конгресс по вопросу эвакуации американцев из Афганистана

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    Из-за отказа явиться по устной просьбе конгресса США госсекретарю Энтони Блинкену была направлена повестка с требованием дать показания. Об этом 4 сентября сообщает палата представителей.

    Вопросы к Блинкену связаны с процессом эвакуации граждан США из Афганистана в 2021 году. Как пишет Reuters, подписана повестка председателем комитета Майклом Макколом. В тексте сказано, что его показания в дальнейшем могут «снизить риски катастрофических ошибок, связанных с эвакуацией».

    Дата слушаний назначена на 19 сентября. Если Блинкен не явится, его могут обвинить в неуважении к суду.

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