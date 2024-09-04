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Общество Компания Tele2 сменила название на T2

Компания Tele2 сменила название на T2

3 740
11 комментариев

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил ребрендинг и представил новый логотип — компания изменила название на Т2. Таким образом оператор обозначил новое положение на рынке и подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд.

Как отметили в компании, одна из стратегических целей T2 — занять первое место на рынке мобильной связи при сохранении качества абонентской базы. Сохранить преемственность с прежним брендом планируется как по предоставляемым абонентам сервисам, так и в визуальной представленности бренда Т2.

«Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании, — прокомментировал Антон Годовиков, генеральный директор Т2. — Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор — истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход «Других правил» на новый эволюционный виток. У этого есть измеримые доказательства — удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи».

В компании рассказали, что подготовка к ребрендигу началась еще 2 года назад, при этом новый логотип и название разрабатывались непосредственно внутри компании без участия сторонних агентств. Т2 будет вводить новую айдентику и переоформлять розничную сеть согласно плану, при этом действуя в правовом поле. До конца этого года планируется переоформить в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розничной сети.

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Комментарии
11
gatsby55
4 сентября 2024, 07:44
Тинькофф - Т Твиттер - Х Сбербанк - Сбер Теле2 - Т2 У них там что коллективная деградация?
282546789
4 сентября 2024, 08:03
. да вообще пофиг. а причем тут эволюция компании? хоть сто раз скажи слово халва- слаще во рту от этого не станет. просто кто то на этом хорошо заработал. мне как абоненту глубоко Т9 как они там будут называться и как эволюционировать. лишь бы связь работала.
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