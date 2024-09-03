«Аркадий» устроил дрифт на Неве. Посмотрите, как баржа потеряла ход в Рыбацком

В понедельник, 3 сентября, в Невском районе Петербурга баржа устроила дрифт на Неве. Предположительно, нефтерудовоз «Аркадий Минченя» потерял ход из-за неисправности.



Кадрами дрейфующего по Неве нефтерудовоза поделились читатели «Фонтанки». На видеозаписи можно заметить, как местные жители собрались у берега реки, чтобы посмотреть на непроизвольно двигающееся судно. Баржа идет вниз по течению сначала боком, а затем носом. Кроме того, очевидцы отметили, что грузовое судно дымит.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Потерял ход. По дыму — проблема с двигателем. Заглох и встал на якорь», — рассказал свидетель случившегося.

Источник: читатель «Фонтанки»







По данным из открытых источников, нефтерудовоз «Аркадий Минченя» был построен в 1979 году на Пермском судостроительном заводе. Его длина составляет 119 метров, а ширина — 13. Судно отправилось в путь 7 августа из порта Нижнего Новгорода и следовало в Петербург.