56 детей в больнице, большее 200 человек обратились ко врачам. В Кабардино-Балкарии вспышка неизвестной инфекции

Больше 200 человек обратились к врачам в Кабардино-Балкарии. В больницах находятся 63 человека, из них 56 — дети. У последних состояние средней тяжести. В городе Баксан вспышка неизвестной кишечной инфекции. Об этом 3 сентября сообщает прокуратура республики.

В микрорайоне «Строительный» Баксана наблюдается рост заболеваемости острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. Две школьные и две дошкольные организации, а также колледж сейчас приостановили работу. На данный момент специалисты местного водоканала проводят гиперхлорирование воды.

«Осуществлен забор проб воды из скважин, накопительной емкости, образовательных организаций, а также по адресам заболевших. Проводится исследование», — уточнили в прокуратуре.

Роспотребнадзор республики проводит санитарно-эпидемиологическое расследование для определения источника инфекции.

На данный момент правительство Кабардино-Балкарии рекомендует местным жителям пить только бутилированную или кипяченную воду.

«Прокуратурой будет дана оценка исполнения ресурсоснабжающей организацией, органами местного самоуправления и иными лицами законодательства в сфере водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в пресс-службе ведомства.