В Выборгском районе открылись начальная школа и детский сад

На улице Александра Матросова в Выборгском районе открылась начальная школа, совмещенная с детским садом. Как рассказали в компании «Отделстрой», трехэтажное здание включает начальную школу на 230 учеников и садик на 120 воспитанников. Объект стал второй площадкой общеобразовательной школы № 560.
Школу с садиком в ЖК «Новый Лесснер» сдали в мае этого года. Внутри помимо учебных классов есть лингафонный кабинет, актовый зал с большим экраном, библиотека, музыкальный и спортивный залы. В зонах отдыха дети смогут поиграть в ростовые шашки и шахматы.
На прилегающей озелененной территории обустроили зоны для спорта и отдыха.