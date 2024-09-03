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    В Выборгском районе открылись начальная школа и детский сад

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    На улице Александра Матросова в Выборгском районе открылась начальная школа, совмещенная с детским садом. Как рассказали в компании «Отделстрой», трехэтажное здание включает начальную школу на 230 учеников и садик на 120 воспитанников. Объект стал второй площадкой общеобразовательной школы № 560.

    Школу с садиком в ЖК «Новый Лесснер» сдали в мае этого года. Внутри помимо учебных классов есть лингафонный кабинет, актовый зал с большим экраном, библиотека, музыкальный и спортивный залы. В зонах отдыха дети смогут поиграть в ростовые шашки и шахматы.

    На прилегающей озелененной территории обустроили зоны для спорта и отдыха.

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