Четверть россиян хотела бы заниматься собственным бизнесом — в приоритетах торговля, сфера услуг и логистика

Около четверти россиян хотели бы открыть свой бизнес, говорит исследование, проведенное ВТБ накануне ВЭФ-2024. Среди направлений лидируют торговля и сфера услуг, за исключением Дальнего Востока, тут в приоритете транспорт и логистика.

Больше всего желающих открыть собственный бизнес в Южном федеральном округе — 32%, Центральном — 29% и на Кавказе — 28%. У 10% опрошенных уже есть свой бизнес, но при этом 3% не против открыть еще один. Больше половины опрошенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах хотят вести бизнес вместе с членами семьи, а вот на Северо-Западе больше процент тех, кто хочет действовать самостоятельно — 48%.

Около трети (35%) опрошенных считают, что для открытия бизнеса нужно от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, 18% думают, что им хватило бы и меньшей суммы, а от 1 миллиона рублей и выше требуется 17% опрошенных. Сумму выше 2 миллионов рублей чаще всего называли на юге — 28% и в Москве — 23%.

20% хотели бы заниматься торговлей и оказанием услуг, на втором месте дизайн и творчество — 9%, третье место с долей в 8% у производства, промышленности и строительства. Несколько иная ситуация на Дальнем Востоке, здесь чаще всего планируют бизнес в сфере транспорта и логистики (27%).



«Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен, — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ. — Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур». Он отметил, что, по данным исследования, 70% в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков. Около 40% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 26% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только четверть опрошенных, еще 11% уже располагают необходимой для этого суммой. На Северном Кавказе чаще всего говорили о том, что средства уже есть (в 23% случаев), а на Северо-Западе и в Сибири планируют копить (48% и 46% соответственно). В Санкт-Петербурге и Ленобласти сочетают собственные и кредитные средства (42%), а на Дальнем Востоке и на Урале больше рассчитывают на кредитные деньги (37% и 35% соответственно).

Больше всего будущие бизнесмены боятся не окупить затраты и прогореть (в 69% случаев), бюрократии и коррупции опасаются 35% опрошенных, а 28% — грязной конкуренции и рейдерства.

