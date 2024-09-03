Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +28

1 м/c,

ю-в.

 770мм 35%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Финансы Четверть россиян хотела бы заниматься собственным бизнесом — в приоритетах торговля, сфера услуг и логистика

Четверть россиян хотела бы заниматься собственным бизнесом — в приоритетах торговля, сфера услуг и логистика

361
Написать комментарий

Около четверти россиян хотели бы открыть свой бизнес, говорит исследование, проведенное ВТБ накануне ВЭФ-2024. Среди направлений лидируют торговля и сфера услуг, за исключением Дальнего Востока, тут в приоритете транспорт и логистика.

Больше всего желающих открыть собственный бизнес в Южном федеральном округе — 32%, Центральном — 29% и на Кавказе — 28%. У 10% опрошенных уже есть свой бизнес, но при этом 3% не против открыть еще один. Больше половины опрошенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах хотят вести бизнес вместе с членами семьи, а вот на Северо-Западе больше процент тех, кто хочет действовать самостоятельно — 48%.

Около трети (35%) опрошенных считают, что для открытия бизнеса нужно от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, 18% думают, что им хватило бы и меньшей суммы, а от 1 миллиона рублей и выше требуется 17% опрошенных. Сумму выше 2 миллионов рублей чаще всего называли на юге — 28% и в Москве — 23%.

20% хотели бы заниматься торговлей и оказанием услуг, на втором месте дизайн и творчество — 9%, третье место с долей в 8% у производства, промышленности и строительства. Несколько иная ситуация на Дальнем Востоке, здесь чаще всего планируют бизнес в сфере транспорта и логистики (27%).

«Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен, — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ. — Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур». Он отметил, что, по данным исследования, 70% в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков. Около 40% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 26% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только четверть опрошенных, еще 11% уже располагают необходимой для этого суммой. На Северном Кавказе чаще всего говорили о том, что средства уже есть (в 23% случаев), а на Северо-Западе и в Сибири планируют копить (48% и 46% соответственно). В Санкт-Петербурге и Ленобласти сочетают собственные и кредитные средства (42%), а на Дальнем Востоке и на Урале больше рассчитывают на кредитные деньги (37% и 35% соответственно).

Больше всего будущие бизнесмены боятся не окупить затраты и прогореть (в 69% случаев), бюрократии и коррупции опасаются 35% опрошенных, а 28% — грязной конкуренции и рейдерства.

Исследование проводилось в августе 2024 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В нем приняли участие 1500 мужчин и женщин 18–65 лет.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
ТОП 5
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30