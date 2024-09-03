В Ингушетии неизвестный напал с отверткой на сотрудника ДПС. Напарнику пришлось применить оружие

Мужчина с отверткой напал на пост ДПС в Ингушетии. Пострадал сотрудник, сообщила 3 сентября пресс-служба МВД.



Нападение на полицейских произошло при въезде в столицу республики Магас около 14:30. Вооружившись отверткой, мужчина ранил представителя правопорядка в брюшную полость. Напарника спас второй сотрудник ДПС — он ликвидировал нападавшего.

Раненого полицейского госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. На место ЧП прибыл глава МВД по Республике Ингушетии, выясняется личность нападавшего.