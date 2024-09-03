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Происшествия В Петербурге запретили «Сатанинскую библию», в том числе за одобрение однополых утех

В Петербурге запретили «Сатанинскую библию», в том числе за одобрение однополых утех

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7 комментариев

«Сатанинскую библию» под авторством ныне покойного «верховного жреца» «церкви Сатаны» Антона Лавея изучали в петербургском горсуде. Зампрокурора Ленобласти попросил запретить это чтиво к распространению на территории России и признать его экстремистским. Об этом 3 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заместитель прокурора в суде ссылался на выводы экспертов. Специалисты заключили, что сюжет книги пропагандирует религиозную контркультурную систему, основанную на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для россиян ценностей. Лавей в своей библии отмечает, что сатанизм мирится с любой формой сексуальной деятельности, лишь бы она удовлетворяла потребности. Истец в этом усмотрел пропаганду запрещенного в РФ ЛГБТ-движения*.

Также, по мнению эксперта, книга содержит признаки возбуждения вражды в отношении лиц, не являющихся приверженцами сатаны.

Суд иск удовлетворил, после вступления решения в силу оно будет направлено в Роскомнадзор, который включит электронные адреса с «Сатанинской библией» в реестр. Минюст же включит книгу в список экстремистских материалов.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
8
ProstoZloy
3 сентября 2024, 15:27
А нет желания проверить Ветхий завет на предмет экстремизма и разжигания религиозной ненависти? Нет? Ну, тогда не удивляйтесь тому, что вокруг происходит!
В д. Гадюкино - дожди.
3 сентября 2024, 15:32
Дикари средневековые с "традиционными ценностями" вместо мозга.
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