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    Не только полные корзины, но и пикантные фото. Петербуржцы сходят с ума по грибам

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    Грибная лихорадка набирает обороты. Наступление календарной осени заставляет многих петербуржцев торопиться.

    «Вчера, в понедельник, все мысли только о боровиках! Ну невозможно ничего делать, маньяк грибной я! Любимые резиновые сапоги оставила на даче, корзинка занята яблоками, но охота пуще неволи. Яблоки высыпала, сапоги прям прыгнули в руки в гипермаркете. В 4 утра встала, бодра и весела, собака наотрез отказалась куда-то там ехать и чего-то там собирать», — рассказывает Наталья в сообществе «Грибы и Грибники СПб». Майя тоже отложила все дела: «Не выдержала душа поэта, рванула в лес, но с мыслями, проснусь рано — поеду, нет — и ладно. И что в итоге? Петух клюнул меня в 5 утра, конечно, полетела — волосы назад». Результатом становятся не только полные корзины, но и яркие фотосессии.

    Что касается грибов, в лесу по-прежнему много белых, хорошо растут подосиновики. Правда, много червивых грибов.

    Рядом с белыми можно встретить и чёрных — чёрные грузди. Для соленья сейчас самое время.

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