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    В Петербурге выпускники стали чаще списывать

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    По сравнению с прошлым годом выпускники петербургских школ стали чаще списывать. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов региона Дарья Лебедева в своём telegram-канале.

    Как отмечается в сообщении, в Петербурге в 2024 году во время сдачи экзаменов зафиксировали 14 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.

    При этом в прошлом году списывали 11 раз, а в 2022-м всего лишь один.

    Всего из 14 дел рассмотрели 11, из которых в 6 случаях правонарушителям сделали устное замечание, прекратив производство. В остальных — оштрафовали на 3 тысячи рублей.

    Также Лебедева обратила внимание на случай сдачи экзамена в Выборгском районе, который произошёл 28 мая. Во время работы над экзаменационным билетом 18-летний ученик покинул аудиторию на 12 минут, своевременно спрятав материалы под одеждой и после выложив их в VK. Как итог — суд назначил штраф в размере 3 тысячи рублей.

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