В Петербурге выпускники стали чаще списывать

По сравнению с прошлым годом выпускники петербургских школ стали чаще списывать. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов региона Дарья Лебедева в своём telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, в Петербурге в 2024 году во время сдачи экзаменов зафиксировали 14 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.

При этом в прошлом году списывали 11 раз, а в 2022-м всего лишь один.

Всего из 14 дел рассмотрели 11, из которых в 6 случаях правонарушителям сделали устное замечание, прекратив производство. В остальных — оштрафовали на 3 тысячи рублей.