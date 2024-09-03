В Петербурге выпускники стали чаще списывать

По сравнению с прошлым годом выпускники петербургских школ стали чаще списывать. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов региона Дарья Лебедева в своём telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, в Петербурге в 2024 году во время сдачи экзаменов зафиксировали 14 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.
При этом в прошлом году списывали 11 раз, а в 2022-м всего лишь один.
Всего из 14 дел рассмотрели 11, из которых в 6 случаях правонарушителям сделали устное замечание, прекратив производство. В остальных — оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Также Лебедева обратила внимание на случай сдачи экзамена в Выборгском районе, который произошёл 28 мая. Во время работы над экзаменационным билетом 18-летний ученик покинул аудиторию на 12 минут, своевременно спрятав материалы под одеждой и после выложив их в VK. Как итог — суд назначил штраф в размере 3 тысячи рублей.