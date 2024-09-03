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Строительство Два застройщика из Петербурга вошли в десятку лидеров по объему текущего строительства в стране

Два застройщика из Петербурга вошли в десятку лидеров по объему текущего строительства в стране

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Два петербургских застройщика вошли в десятку строительных компаний с самым большим объемом текущего строительства в стране. По данным ЕРЗ, «Группа ЛСР» занимает в этом списке третье место с показателем 2,14 млн кв. м, а холдинг Setl Group с объемом 1,3 млн кв. м разместился на восьмом.

Что касается лидеров, то возглавила рейтинг московская ГК «Самолет» с текущим объемом строительства 5,48 млн кв. м, за ней следует ГК ПИК с 4,89 млн. Из региональных компаний в рейтинг вошли три краснодарских застройщика и один из Свердловской области.

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