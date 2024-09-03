Два застройщика из Петербурга вошли в десятку лидеров по объему текущего строительства в стране

Два петербургских застройщика вошли в десятку строительных компаний с самым большим объемом текущего строительства в стране. По данным ЕРЗ, «Группа ЛСР» занимает в этом списке третье место с показателем 2,14 млн кв. м, а холдинг Setl Group с объемом 1,3 млн кв. м разместился на восьмом.