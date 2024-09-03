Хотел построить бассейн. Бывший вице-губернатор Ленобласти рассказал, зачем купил недвижимость шоумена Михаила Шаца*

Владелец базы семейного отдыха «Илоранта» и бывший вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев стал собственником квартиры, прежде принадлежавшей признанному иноагентом шоумену Михаилу Шацу*. Информацию, которая появилась 3 сентября в телеграм-каналах, «Фонтанке» подтвердил сам экс-чиновник.

Сделка состоялась еще в марте. О том, кто именно продает недвижимость, стало понятно уже на финальном этапе, рассказал Георгий Богачев. По словам предпринимателя, он решил продать свою прежнюю квартиру в Петербурге, чтобы вложить деньги в строительство бассейна на базе «Илоранта». «Я решил, что куплю что-нибудь поменьше и в более приятном месте, чтобы можно переночевать было один-два раза в неделю, поскольку мы постоянно живем за городом», — рассказал он. Объявление о продаже квартиры на Моховой площадью 82 квадратных метра Георгий Богачев нашел на Avito. Место, интерьер и цена показались привлекательными. «Я не нашел никаких ограничений, связанных с тем, что у каких-то людей с каким-то статусом нельзя покупать», — прокомментировал он.

Сумму сделки предприниматель не раскрыл, но отметил, что смог выторговать скидку от указанной стоимости.

Георгий Богачев с 2012 по 2015 год был вице-губернатором Ленинградской области. Сейчас занимается развитием базы семейного отдыха «Илоранта».

Телеведущий Михаил Шац покинул Россию в 2022 году, сообщив об угрозах в свой адрес. Сейчас он ездит с гастролями по странам Запада как стендап-комик.