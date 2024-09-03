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    #отЛИЧНЫЙпитер

    День города или «Алые паруса»? Проголосуйте за самый любимый городской праздник

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Помните, мы просили вас прислать нам названия ваших любимых городских праздников? Вместе с куратором номинации — директором ЦВЗ «Манеж» Анной Яловой — мы отобрали из них десятку финалистов. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

    «Праздники, которые мы ждем» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем фестивали и праздники, которых ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные, гастрономические. Вот какие вышли в финал:

    1. Dance open,
    2. День города,
    3. «Звезды белых ночей»,
    4. «Алые паруса»,
    5. «Опера — всем»,
    6. Фонтанка SUP,
    7. VKfest,
    8. Фестиваль «Антон тут рядом»,
    9. Фестиваль «Чудо света»,
    10. День ВМФ.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое событие вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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