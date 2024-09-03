День города или «Алые паруса»? Проголосуйте за самый любимый городской праздник

Помните, мы просили вас прислать нам названия ваших любимых городских праздников? Вместе с куратором номинации — директором ЦВЗ «Манеж» Анной Яловой — мы отобрали из них десятку финалистов. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Праздники, которые мы ждем» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем фестивали и праздники, которых ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные, гастрономические. Вот какие вышли в финал:
- Dance open,
- День города,
- «Звезды белых ночей»,
- «Алые паруса»,
- «Опера — всем»,
- Фонтанка SUP,
- VKfest,
- Фестиваль «Антон тут рядом»,
- Фестиваль «Чудо света»,
- День ВМФ.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое событие вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!