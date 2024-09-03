Глава Якутии предложил отправлять чиновников за границу, чтобы «учиться у противника»

Глава Якутии Айсен Николаев призвал «не стесняться» отправлять российских чиновников на обучение за границу, чтобы «учиться у противника». Его слова 3 сентября приводит ТАСС.



«Не надо стесняться ездить учиться, в том числе и у наших противников, если мы сами еще не научились делать это лучше», — заявил Николаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.



Он подчеркнул, что команда, занятая развитием креативной индустрии в Якутии, специально ездила на учебу в Массачусетский технологический институт в Бостоне. По его словам, секретом эффективной креативной экономики является системная работа и инвестиции.



В конце апреля 2024 года Николаев подписал указ о развитии креативной экономики в регионе. Документ предполагает создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере креативных индустрий и повышение конкурентоспособности якутских предприятий на российском и мировом рынках. Согласно указу, к 2030 году более 70 тысяч местных жителей будут заняты в бизнесе творческой направленности. Предполагается поддержка кино, анимации, компьютерных игр и музыки, созданных якутскими авторами.

