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Политика Глава Якутии предложил отправлять чиновников за границу, чтобы «учиться у противника»

Глава Якутии предложил отправлять чиновников за границу, чтобы «учиться у противника»

1 973
25 комментариев

Глава Якутии Айсен Николаев призвал «не стесняться» отправлять российских чиновников на обучение за границу, чтобы «учиться у противника». Его слова 3 сентября приводит ТАСС.

«Не надо стесняться ездить учиться, в том числе и у наших противников, если мы сами еще не научились делать это лучше», — заявил Николаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он подчеркнул, что команда, занятая развитием креативной индустрии в Якутии, специально ездила на учебу в Массачусетский технологический институт в Бостоне. По его словам, секретом эффективной креативной экономики является системная работа и инвестиции.

В конце апреля 2024 года Николаев подписал указ о развитии креативной экономики в регионе. Документ предполагает создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере креативных индустрий и повышение конкурентоспособности якутских предприятий на российском и мировом рынках. Согласно указу, к 2030 году более 70 тысяч местных жителей будут заняты в бизнесе творческой направленности. Предполагается поддержка кино, анимации, компьютерных игр и музыки, созданных якутскими авторами.

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Комментарии
25
ДЕД
3 сентября 2024, 13:55
Дык загнивают тама ж... А у нас благодать! Чему учится то?
Слава России!
3 сентября 2024, 13:54
юморист
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