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    Одну из крупнейших школ в Невском районе построили за два года

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    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»
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    На улице Дыбенко открылась одна из крупнейших школ Невского района, в которой будет учиться 1650 школьников. Как уточнил застройщик объекта — «Группа ЛСР», здание школы № 717 возвели за два года и сдали раньше запланированного срока. На линейке 1 сентября присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Школа на территории ЖК «Цивилизация» имеет два бассейна, спортзал, лаборатории по физике, биологии и химии, а также стадион, залы для гимнастики и хореографии, мастерские инженерии, 3D-моделирования и компьютерной графики.

    Как отметил губернатор на открытии, у школы есть договоренности о профориентации учеников с Охтинским колледжем, Морской технической академией им. Сенявина, Военным научно-учебным центром ВМФ Военно-морской академии им. Кузнецова.

    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»

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