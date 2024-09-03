Одну из крупнейших школ в Невском районе построили за два года

На улице Дыбенко открылась одна из крупнейших школ Невского района, в которой будет учиться 1650 школьников. Как уточнил застройщик объекта — «Группа ЛСР», здание школы № 717 возвели за два года и сдали раньше запланированного срока. На линейке 1 сентября присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Школа на территории ЖК «Цивилизация» имеет два бассейна, спортзал, лаборатории по физике, биологии и химии, а также стадион, залы для гимнастики и хореографии, мастерские инженерии, 3D-моделирования и компьютерной графики.
Как отметил губернатор на открытии, у школы есть договоренности о профориентации учеников с Охтинским колледжем, Морской технической академией им. Сенявина, Военным научно-учебным центром ВМФ Военно-морской академии им. Кузнецова.