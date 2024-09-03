Первую школу на намыве Васильевского острова сдали раньше срока

В Василеостровском районе открылась новая школа на 375 мест. Как отметили в «Группе ЛСР», построившей объект, это первая возведенная с нуля школа в районе за 35 лет. Объект сдали на год раньше срока.



Внутри школы в ЖК «Морская набережная» помимо учебных кабинетов есть бассейн, столовая на 188 посадочных мест, медицинский блок, актовый и спортивный залы, классы для кружков, лаборантские и библиотека.

