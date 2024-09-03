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    Первую школу на намыве Васильевского острова сдали раньше срока

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    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»
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    В Василеостровском районе открылась новая школа на 375 мест. Как отметили в «Группе ЛСР», построившей объект, это первая возведенная с нуля школа в районе за 35 лет. Объект сдали на год раньше срока.

    Внутри школы в ЖК «Морская набережная» помимо учебных кабинетов есть бассейн, столовая на 188 посадочных мест, медицинский блок, актовый и спортивный залы, классы для кружков, лаборантские и библиотека.

    На территории находится спортивная зона, где есть площадки для волейбола и баскетбола, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка, а также зоны для игр и отдыха.

    Всего 1 сентября учеников впервые приняли шесть соцобъектов застройщика в разных районах — два детских сада суммарно на 570 детей и четыре школы на 3675 учеников.

    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»

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