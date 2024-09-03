В России планируют отменить все формально действующие правовые акты СССР и РСФСР. Частично так уже делали в 2020 году

Министерство юстиции РФ планирует отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР. Но только те, что были приняты до 12 декабря 1991 года, уточнил глава ведомства Константин Чуйченко. Его слова приводит ТАСС.



Дата выбрана неслучайно, поскольку это день ратификации соглашения о создании СНГ, добавил министр. Отмене не подлежат советские акты, принятые органами юстиции вместе с другими ведомствами. Также решение не коснется актов, содержащих гостайну и сведения для служебного пользования.

