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    В России планируют отменить все формально действующие правовые акты СССР и РСФСР. Частично так уже делали в 2020 году

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    Министерство юстиции РФ планирует отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР. Но только те, что были приняты до 12 декабря 1991 года, уточнил глава ведомства Константин Чуйченко. Его слова приводит ТАСС.

    Дата выбрана неслучайно, поскольку это день ратификации соглашения о создании СНГ, добавил министр. Отмене не подлежат советские акты, принятые органами юстиции вместе с другими ведомствами. Также решение не коснется актов, содержащих гостайну и сведения для служебного пользования.

    «Регуляторную гильотину» уже применяли в России в 2020 году. Как писала «Российская газета», 1 февраля отменили 1,2 тысячи устаревших актов, а в середине месяца стало известно об отмене еще 3,6 тысячи актов. Среди прочих в список вошли постановление Совета народных комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой», принятое в 1923 году, и постановление «О привлечении на работу на время войны инвалидов III группы», принятое в 1942 году.

    Всего, по информации «Ведомостей», под «регуляторную гильотину» готовилось более 20 тысяч устаревших актов. Приложение с перечислением названий документов содержало 1992 страницы.

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