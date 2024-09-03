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Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в продаже несуществующих товаров

В Петербурге задержали подозреваемого в продаже несуществующих товаров

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2 комментария

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Горожанин торговал в Сети техникой, а после получения оплаты переставал выходить на связь с покупателем. Об этом 3 сентября сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, лже-торговля продолжалась с мая 2023 года с использованием ряда интернет-площадок. Злоумышленник и его сообщники публиковали объявления о продаже электроинструментов по сниженным ценам. В результате покупатель вводил данные и подтверждал сделку, а после получал электронный договор купли-продажи, в который необходимо было ввести реквизиты банковской карты. После списания денег продавец удалял переписку с покупателем и переставал выходить на связь.

В результате розыска был задержан местный житель. При обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты смартфоны, банковские и сим-карты и ноутбук. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», фигуранту назначен домашний арест.

«Также аферист подозревается в создании не менее девяти фишинговых сайтов в Интернете. На данный момент установлено, что по фактам его криминальной деятельности в других регионах РФ возбуждено еще 10 уголовных дел», — указала представитель МВД.

В настоящее время ведется розыск других возможных участников преступной схемы.

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Комментарии
2
282222362
3 сентября 2024, 12:30
То есть "покупатели" сознательно отдавали свои деньги мошеннику, понимая, что это мошенник? Жадность пересиливала разум? Тут даже осторожности не требуется, описанная схема очевидна.
человек Чебурек
3 сентября 2024, 12:18
Еще один кандидат в депутаты госдумы..да еслиб у нас депутаты не воровали..яб давно уже себе новый Форд купил..а квартиру..и наверно еще бы одну машину взял бы..но уже японца..тчк
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