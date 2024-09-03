В Петербурге задержали подозреваемого в продаже несуществующих товаров

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Горожанин торговал в Сети техникой, а после получения оплаты переставал выходить на связь с покупателем. Об этом 3 сентября сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале .

По предварительным данным, лже-торговля продолжалась с мая 2023 года с использованием ряда интернет-площадок. Злоумышленник и его сообщники публиковали объявления о продаже электроинструментов по сниженным ценам. В результате покупатель вводил данные и подтверждал сделку, а после получал электронный договор купли-продажи, в который необходимо было ввести реквизиты банковской карты. После списания денег продавец удалял переписку с покупателем и переставал выходить на связь.

В результате розыска был задержан местный житель. При обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты смартфоны, банковские и сим-карты и ноутбук. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», фигуранту назначен домашний арест.

«Также аферист подозревается в создании не менее девяти фишинговых сайтов в Интернете. На данный момент установлено, что по фактам его криминальной деятельности в других регионах РФ возбуждено еще 10 уголовных дел», — указала представитель МВД.

