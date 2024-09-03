Из дома под Петербургом украли 10 миллионов. Полиция ищет помилованного поклонника ЧВК «Вагнер»

Полиция расследует особо крупную кражу в поселке Глубокое в Выборгском районе. В минувшее воскресенье в правоохранительные органы обратилась 54-летняя менеджер гостиницы. Она сообщила, что неизвестный проник в её дом и похитил ювелирные изделия на сумму 9,25 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и мобильный телефон. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным «Фонтанки», преступление было совершено в период с 23 по 29 августа. Предполагается, что к краже может быть причастен разнорабочий, который ранее выполнял работы на участке. Общая сумма ущерба оценивается не менее чем в 10 миллионов рублей.

Работника, на которого указала хозяйка, многократно ловили на воровстве. После пяти приговоров в разных судах за кражи в 2011 году в Красноярском крае его судили за побег из мест лишения свободы. Отбыв назначенное в колонии строгого режима, он снова попался на хищении, но уже в Новосибирской области. В 2020 году сел на скамью подсудимых с той же 158-й статьёй во Владимире. На тот момент, как следует из материалов суда, работал слесарем-шиномонтажником. Присвоив содержимое чужой шкатулки стоимостью около 40 тысяч рублей, он получил 2 года строгого режима.