Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 770мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Линейки в школах Петербурга
Китайские авто в России
Новый игрок в стройке метро
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Из дома под Петербургом украли 10 миллионов. Полиция ищет помилованного поклонника ЧВК «Вагнер»

Из дома под Петербургом украли 10 миллионов. Полиция ищет помилованного поклонника ЧВК «Вагнер»

4 056
15 комментариев

Полиция расследует особо крупную кражу в поселке Глубокое в Выборгском районе. В минувшее воскресенье в правоохранительные органы обратилась 54-летняя менеджер гостиницы. Она сообщила, что неизвестный проник в её дом и похитил ювелирные изделия на сумму 9,25 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и мобильный телефон. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным «Фонтанки», преступление было совершено в период с 23 по 29 августа. Предполагается, что к краже может быть причастен разнорабочий, который ранее выполнял работы на участке. Общая сумма ущерба оценивается не менее чем в 10 миллионов рублей.

В ходе расследования были собраны улики, включая следы пальцев рук. Квартира не была оборудована системой охранной сигнализации. Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Полицейские принимают меры для установления и задержания подозреваемого.

Работника, на которого указала хозяйка, многократно ловили на воровстве. После пяти приговоров в разных судах за кражи в 2011 году в Красноярском крае его судили за побег из мест лишения свободы. Отбыв назначенное в колонии строгого режима, он снова попался на хищении, но уже в Новосибирской области. В 2020 году сел на скамью подсудимых с той же 158-й статьёй во Владимире. На тот момент, как следует из материалов суда, работал слесарем-шиномонтажником. Присвоив содержимое чужой шкатулки стоимостью около 40 тысяч рублей, он получил 2 года строгого режима.

В 2021 году слушал новый приговор в Сочи. Вор проник в подсобку местного кафе, откуда вынес 15 тысяч из сейфа, три десятка бутылок крепкого алкоголя, пару телефонов, колонки, телевизор и болгарку. С учётом прошлого приговора, суд назначил 2 года 10 месяцев строгого режима. В попытке обжаловать слишком суровое, на его взгляд, решение осуждённый дошёл до кассации. Срок удалось сократить на три месяца, но, по предварительным данным, от судимости мужчина освободился досрочно — в сентябре 2022 года его помиловали.

Страница во «ВКонтакте», которая может принадлежать подозреваемому, пестрит хвалебными постами о ЧВК «Вагнер». Есть среди них и стих со строками «Самолеты и танки и в руках автоматы / Ведь мы ЧВК, мы фортуны солдаты». Несколько публикаций религиозного характера посвящены теме семьи — в них про то, что влюбленность со временем проходит, а вот для любви нужно прикладывать усилия и работать над собой.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Кража
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
antiLOOP
3 сентября 2024, 12:03
Новые эсэры?
Mathias R.
3 сентября 2024, 12:08
дискредитация какя-то
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35