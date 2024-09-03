Что-то непонятное с TON. Сайт биржи показывает полное обрушение курса криптовалюты Telegram

Криптовалюта Telegram (TON) во вторник, 3 сентября, обвалилась с 5,27 доллара до 30 центов. Это следует из данных Binance.
«–94,16%», — следует из данных биржи.
Цена на валюту упала и на других биржах, а также в самом мессенджере Telegram. Однако на некоторых биржах все как обычно, TON продолжает стоить около пяти долларов.
Возможно, причиной «обрушения» могла быть техническая неисправность.
Обновлено в 11:30
В пресс-службе криптовалюты TON рассказали, что произошли перебои в работе агрегатора CoinMarketCap.
«Возникли проблемы с информацией о ценах на TON. Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — сказано в публикации.
На официальном сайте криптовалюты TON на момент написания заметки до сих пор находится информации о падении курса до 30 центов.
В конце августа Toncoin, токен The Open Network, 10-й по величине криптоактив, упал более чем на 20% после того, как в аэропорту Парижа был задержан Павел Дуров.
Блокчейн Open Network — или TON — имеет доступ к 900 миллионам ежемесячных пользователей Telegram через партнерство и стремится обеспечить такие сервисы, как внутриигровые платежи и игры. Рост популярности TON породил предположения о том, что Telegram имеет шанс стать «суперприложением» в стиле китайских гигантов вроде WeChat.