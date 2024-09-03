    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, южн

    770мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90eur99.26

    Что-то непонятное с TON. Сайт биржи показывает полное обрушение курса криптовалюты Telegram

    5266
    16 комментариев

    Криптовалюта Telegram (TON) во вторник, 3 сентября, обвалилась с 5,27 доллара до 30 центов. Это следует из данных Binance.

    «–94,16%», — следует из данных биржи.

    ПоделитьсяПоделиться

    Цена на валюту упала и на других биржах, а также в самом мессенджере Telegram. Однако на некоторых биржах все как обычно, TON продолжает стоить около пяти долларов.

    Возможно, причиной «обрушения» могла быть техническая неисправность.

    Обновлено в 11:30

    В пресс-службе криптовалюты TON рассказали, что произошли перебои в работе агрегатора CoinMarketCap.


    «Возникли проблемы с информацией о ценах на TON. Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — сказано в публикации.

    На официальном сайте криптовалюты TON на момент написания заметки до сих пор находится информации о падении курса до 30 центов.

    Фото: Официальный сайт криптовалюты TON
    ПоделитьсяПоделиться

    В конце августа Toncoin, токен The Open Network, 10-й по величине криптоактив, упал более чем на 20% после того, как в аэропорту Парижа был задержан Павел Дуров.

    Блокчейн Open Network — или TON — имеет доступ к 900 миллионам ежемесячных пользователей Telegram через партнерство и стремится обеспечить такие сервисы, как внутриигровые платежи и игры. Рост популярности TON породил предположения о том, что Telegram имеет шанс стать «суперприложением» в стиле китайских гигантов вроде WeChat.

    Фото: Официальный сайт криптовалюты TON

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Павел ДуровТелеграмToncoin
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close