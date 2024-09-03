«Дропы» наследили и попались в Петербурге. Их жертвам 83 года и 91

Полиция в Петербурге задержала двух курьеров-«дропов», похитивших у пенсионерок более миллиона рублей. Действовали по уже классической схеме, обещая перевести деньги на «безопасный счет».

Один из «дропов» пришел к 83-летней пенсионерке, живущей на улице Фрунзе. До этого женщину по телефону убедили передать ему 200 тысяч рублей, чтобы «обезопасить» свои деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

