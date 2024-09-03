Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 770мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Линейки в школах Петербурга
Китайские авто в России
Новый игрок в стройке метро
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Дропы» наследили и попались в Петербурге. Их жертвам 83 года и 91

«Дропы» наследили и попались в Петербурге. Их жертвам 83 года и 91

4 341
4 комментария

Полиция в Петербурге задержала двух курьеров-«дропов», похитивших у пенсионерок более миллиона рублей. Действовали по уже классической схеме, обещая перевести деньги на «безопасный счет».

Один из «дропов» пришел к 83-летней пенсионерке, живущей на улице Фрунзе. До этого женщину по телефону убедили передать ему 200 тысяч рублей, чтобы «обезопасить» свои деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С таким же заявлением в полицию обратилась 91-летняя пенсионерка с Пискаревского проспекта. Только здесь сумма оказалась в разы больше — курьеру женщина передала 960 тысяч рублей. Задержать обоих курьеров удалось уже 1 сентября. Один проживал в поселке Новогорелово, другой — в Московском районе Петербурга. Возбуждены уголовные дела.

«Дропами» на сленге зовут людей, которые снимают деньги с чужих карт и передают их мошенникам. Находят таких людей на сайтах по поиску работы или в мессенджерах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zet
3 сентября 2024, 11:31
дропы для мошенников массовый расходный материал...правильно, что арестовывают их, но это не уменьшит обзвоны...
Guddd-Head
3 сентября 2024, 11:19
Из зеков в СВОшники
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35