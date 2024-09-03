«Дропы» наследили и попались в Петербурге. Их жертвам 83 года и 91

Полиция в Петербурге задержала двух курьеров-«дропов», похитивших у пенсионерок более миллиона рублей. Действовали по уже классической схеме, обещая перевести деньги на «безопасный счет».
Один из «дропов» пришел к 83-летней пенсионерке, живущей на улице Фрунзе. До этого женщину по телефону убедили передать ему 200 тысяч рублей, чтобы «обезопасить» свои деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
С таким же заявлением в полицию обратилась 91-летняя пенсионерка с Пискаревского проспекта. Только здесь сумма оказалась в разы больше — курьеру женщина передала 960 тысяч рублей. Задержать обоих курьеров удалось уже 1 сентября. Один проживал в поселке Новогорелово, другой — в Московском районе Петербурга. Возбуждены уголовные дела.
«Дропами» на сленге зовут людей, которые снимают деньги с чужих карт и передают их мошенникам. Находят таких людей на сайтах по поиску работы или в мессенджерах.
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