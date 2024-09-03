Идут на первом месте. «Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера

Футбольный клуб «Кайрат» уволил российского тренера Александра Кержакова. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе казахстанской команды, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков стал главным тренером «Кайрата» в мае. Под его руководством команда сыграла 12 матчей, в которых шесть раз победила, трижды проиграла и еще три встречи завершила вничью.

В августе Кержакова признали лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана. После 18 туров «Кайрат» занимает первое место в чемпионате с 32 очками, опережая «Актобе», у которого 31 очко.