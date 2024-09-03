    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, южн

    770мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90eur99.26

    Идут на первом месте. «Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера

    4298
    4 комментария

    Футбольный клуб «Кайрат» уволил российского тренера Александра Кержакова. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе казахстанской команды, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

    Фото: «Кайрат» / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Кержаков стал главным тренером «Кайрата» в мае. Под его руководством команда сыграла 12 матчей, в которых шесть раз победила, трижды проиграла и еще три встречи завершила вничью.

    В августе Кержакова признали лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана. После 18 туров «Кайрат» занимает первое место в чемпионате с 32 очками, опережая «Актобе», у которого 31 очко.

    Фото: «Кайрат» / Telegram

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close