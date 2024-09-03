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    Соседка пришла, а ребенка нет. В Бурятии отца обвиняют в убийстве новорожденной дочери

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    Джидинский районный суд отправил на два месяца под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Бурятии.

    СУ СК России по Республике Бурятии

    По предварительным данным, в ночь на 1 сентября пьяный отец поссорился с сожительницей и сорвался на новорожденную дочь. От причиненных телесных повреждений девочка скончалась. Неладное заподозрила соседка, которая пришла проведать семью, но не обнаружила ребенка. В итоге спрятанное тело нашли на веранде.

    Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (часть 2-я статьи 105 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу.

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