Соседка пришла, а ребенка нет. В Бурятии отца обвиняют в убийстве новорожденной дочери

Джидинский районный суд отправил на два месяца под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Бурятии.
СУ СК России по Республике Бурятии
По предварительным данным, в ночь на 1 сентября пьяный отец поссорился с сожительницей и сорвался на новорожденную дочь. От причиненных телесных повреждений девочка скончалась. Неладное заподозрила соседка, которая пришла проведать семью, но не обнаружила ребенка. В итоге спрятанное тело нашли на веранде.
Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего (часть 2-я статьи 105 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу.