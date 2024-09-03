Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

с-в.

 769мм 97%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Линейки в школах Петербурга
Китайские авто в России
15 телесериалов сентября
Новый игрок в стройке метро
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Трое мигрантов пытались увезти с Заставской сильно покалеченную землячку

Трое мигрантов пытались увезти с Заставской сильно покалеченную землячку

625
Написать комментарий

Трое граждан Кыргызстана были задержаны накануне ночью в Московском районе Петербурга. Девушка и двое молодых людей пытались запихнуть в «Ладу» землячку с тяжелыми травмами. Что они хотели сделать — помочь пострадавшей или сокрыть следы преступления — выясняет полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 сентября.

Накануне в третьем часу ночи в полицию сообщили о том, что под окнами дома 46, корпус 2, по улице Заставской лежит девушка. Звонивший был убежден, что ее сбросили. Приехавшие на место сотрудники обнаружили 21-летнюю пострадавшую в автомобиле «Лада», рядом с ней также были ровесники из Кыргызстана. Троих не покалеченных доставили в отдел полиции. Пострадавшую на скорой увезли в больницу на Костюшко. У девушки различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. В тяжелом состоянии она помещена в реанимацию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Мигранты Мигранты в Петербурге
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
Новости компании
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
ТОП 5
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17