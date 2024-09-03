Трое мигрантов пытались увезти с Заставской сильно покалеченную землячку

Трое граждан Кыргызстана были задержаны накануне ночью в Московском районе Петербурга. Девушка и двое молодых людей пытались запихнуть в «Ладу» землячку с тяжелыми травмами. Что они хотели сделать — помочь пострадавшей или сокрыть следы преступления — выясняет полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 сентября.

Накануне в третьем часу ночи в полицию сообщили о том, что под окнами дома 46, корпус 2, по улице Заставской лежит девушка. Звонивший был убежден, что ее сбросили. Приехавшие на место сотрудники обнаружили 21-летнюю пострадавшую в автомобиле «Лада», рядом с ней также были ровесники из Кыргызстана. Троих не покалеченных доставили в отдел полиции. Пострадавшую на скорой увезли в больницу на Костюшко. У девушки различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. В тяжелом состоянии она помещена в реанимацию.

