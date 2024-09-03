Вор подобрал ключи к дому топ-менеджера строительной компании в Сестрорецке. Уходил миллионером

Директор по развитию компании-застройщика подсчитывает убытки от визита незваного гостя в свой дом в Курортном районе Петербурга. Вор унёс наличные и не прошёл мимо коллекции часов. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 сентября.

55-летний житель Петербурга обратился в полицию накануне вечером, попросив найти визитёра и всё, что он прихватил с собой, уходя из двухэтажного дома в садоводстве «Ветеран» в Сестрорецке. Заявитель не досчитался 1,2 миллиона рублей наличными и наручных часов в количестве четырёх штук, которые оценил примерно в миллион рублей. Ревизия продолжается.

Полицейские уже побывали на месте происшествия и изъяли следы обуви и отпечатки. По предварительным данным, домушник пробрался на чужую территорию, подобрав ключи. Камеры наблюдения помогли установить, что заходил он немногим позже полуночи, с поиском ценностей справился быстро.