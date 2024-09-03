На дороги пришла осень. В метро она тоже ощущается

Загруженность улиц Петербурга утром 3 сентября достигла 6 баллов по шкале «Яндекса», что на два выше, чем обычно было в это время суток последние два-три месяца. Летом в городе свободнее, а с началом учебного года трафик становится заметно плотнее.









В 8:15 «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю на внешней стороне КАД от Горского шоссе до Приморского шоссе — 9,6 км.

Вчера утром в городе было 5 баллов, а днём и вечером обычные 3 и 6 баллов.

Увеличение пассажиропотока заметили и в метрополитене. Читатели «Фонтанки» второй день присылают фотографии толп на разных станциях, в частности на «Комендантском проспекте» и «Девяткино».



1 из 4 Источник: читатель «Фонтанки» Алексей

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