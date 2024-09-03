Колонна военной техники в сопровождении полиции прошла в сторону Дворцового моста

Колонну автомобилей силовиков заметили читатели «Фонтанки» утром 3 сентября в центре Петербурга. Более десятка машин, двигаясь друг за другом, проехали от Адмиралтейской набережной в сторону Дворцового моста. Сопровождала их полиция со спецсигналами.

Источник: «Фонтанка.ру»

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, переживать не стоит. Машины двигались к Петропавловской крепости — во вторник там состоится торжественный ритуал принятия присяги. Поклянутся защищать Отечество и конституционный строй военнослужащие военной Академии Росгвардии.