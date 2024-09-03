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    Замыкание в электросамокате привело к смерти матери и бабушки, дети в больнице

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    Жизнь семьи разрушена в результате ночного пожара в Ставрополе. Погибли два человека, пострадали четверо. Причиной мог стать электросамокат.

    Как сообщает 3 сентября МЧС, в многоэтажном жилом доме на Гражданской улице загорелась квартира на третьем этаже, пламя охватило 70 квадратных метров. на место выехали 27 специалистов МЧС на 12 машинах.

    МЧС

    Из подъезда эвакуированы 112 жильцов. Пострадали в результате пожара мужчина и трое детей, погибли их мать и бабушка.

    «Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания в электросамокате», — отмечают в МЧС.

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