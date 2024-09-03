Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-в.

 769мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Линейки в школах Петербурга
Китайские авто в России
15 телесериалов сентября
Новый игрок в стройке метро
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Общество Группа Placebo отказалась выступать на фестивале Park Live в соседних с РФ странах

Группа Placebo отказалась выступать на фестивале Park Live в соседних с РФ странах

1 493
1 комментарий

Британская рок-группа Placebo не сможет выступить на фестивале Park Live, который пройдет в Алматы с 6 по 8 сентября, также отменила концерт в Тбилиси 12 сентября. Об этом музыканты сообщили в понедельник, 2 сентября, в своих соцсетях.

«С сожалением сообщаем, что не сможем выступить 8 сентября на Park Live в Алматы», — отметили участники группы Брайан Молко и Стефан Олсдал. Они добавили, что из-за отмены выступления в Казахстане провести концерт в Грузии станет «логистически невозможным». В заявлении отмечается, что концерт срывается не из-за организаторов, а по неким косвенным причинам.

Музыканты принесли извинения своим фанатам за позднее уведомление об отмене и выразили надежду на возможность выступления в обеих странах в будущем.

Летом этого года Placebo столкнулись с критикой со стороны украинских пользователей соцсетей, которые обвинили группу в якобы поддержке специальной военной операции из-за участия в фестивале, спонсируемом компанией «Яндекс».

Фестиваль Park Live, который проводился в Москве с 2013 года, был отменен в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. В 2022 году Placebo также не смогли выступить из-за ситуации на Украине. В 2024 году фестиваль вновь пройдет, но в Казахстане.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Фестиваль Park Live
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
3 сентября 2024, 01:06
в будущем лет через сто быть может хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
Новости компании
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
ТОП 5
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17