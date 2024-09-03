Группа Placebo отказалась выступать на фестивале Park Live в соседних с РФ странах

Британская рок-группа Placebo не сможет выступить на фестивале Park Live, который пройдет в Алматы с 6 по 8 сентября, также отменила концерт в Тбилиси 12 сентября. Об этом музыканты сообщили в понедельник, 2 сентября, в своих соцсетях.

«С сожалением сообщаем, что не сможем выступить 8 сентября на Park Live в Алматы», — отметили участники группы Брайан Молко и Стефан Олсдал. Они добавили, что из-за отмены выступления в Казахстане провести концерт в Грузии станет «логистически невозможным». В заявлении отмечается, что концерт срывается не из-за организаторов, а по неким косвенным причинам.

Музыканты принесли извинения своим фанатам за позднее уведомление об отмене и выразили надежду на возможность выступления в обеих странах в будущем.

Летом этого года Placebo столкнулись с критикой со стороны украинских пользователей соцсетей, которые обвинили группу в якобы поддержке специальной военной операции из-за участия в фестивале, спонсируемом компанией «Яндекс».

Фестиваль Park Live, который проводился в Москве с 2013 года, был отменен в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. В 2022 году Placebo также не смогли выступить из-за ситуации на Украине. В 2024 году фестиваль вновь пройдет, но в Казахстане.