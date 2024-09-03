В Великом Новгороде пикап Toyota Hilux протаранил патрульный автомобиль. Пострадали два инспектора

Авария произошла около восьми часов вечера на Псковской улице. За рулем Toyota был мужчина 1967 года рождения, который решил проскочить перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с патрульной Lada Vesta, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и со звуковым сигналом.