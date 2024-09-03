В Великом Новгороде пикап Toyota Hilux протаранил патрульный автомобиль. Пострадали два инспектора

В Великом Новгороде пикап Toyota Hilux врезался в патрульный автомобиль ДПС вечером 2 сентября. В полицейской Lada Vesta пострадали два человека, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла около восьми часов вечера на Псковской улице. За рулем Toyota был мужчина 1967 года рождения, который решил проскочить перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с патрульной Lada Vesta, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и со звуковым сигналом.
Инспекторы 1995 и 1998 годов рождения получили травмы и были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, вызволить одного из полицейских из машины удалось только с помощью спецтехники.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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