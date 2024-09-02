На американских военных напали в турецком Измире. Одному надели на голову мешок

Активисты Ассоциации турецкой молодежи (TGB) напали на американских военнослужащих, прибывших на десантном корабле USS Wasp в Измир. Нападение подтвердило посольство США в Турции, пишет 2 сентября РИА Новости.



В посольстве поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство в ситуацию и рассказали, что военные находятся в безопасности, а по факту случившегося проводится расследование.

