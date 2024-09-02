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    На американских военных напали в турецком Измире. Одному надели на голову мешок

    1960
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    Активисты Ассоциации турецкой молодежи (TGB) напали на американских военнослужащих, прибывших на десантном корабле USS Wasp в Измир. Нападение подтвердило посольство США в Турции, пишет 2 сентября РИА Новости.

    В посольстве поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство в ситуацию и рассказали, что военные находятся в безопасности, а по факту случившегося проводится расследование.

    Активисты TGB поймали члена экипажа корабля USS Wasp и надели ему мешок на голову, протестуя из-за поддержки Израиля Вашингтоном. Полиция задержала 13 членов организации, включая лидера Каяхана Четина.

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