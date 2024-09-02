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    Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью серебряную медаль Паралимпийских игр

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    Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью медаль Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмен стал вторым в заплыве на 200 метров вольным стилем, сообщает 2 сентября «Матч ТВ».

    В финальном заплыве Даниленко, выступающий в классе S2, преодолел дистанцию за 4 минуты 14,16 секунды. Золото завоевал Габриэль дос Сантос Араухо (3.58,92) из Бразилии. Бронза досталась чилийцу Альберто Абарсу (4.22,18).

    Ранее Даниленко также завоевал серебро на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

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