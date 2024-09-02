Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью серебряную медаль Паралимпийских игр

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью медаль Паралимпийских игр
В финальном заплыве Даниленко, выступающий в классе S2, преодолел дистанцию за
Ранее Даниленко также завоевал серебро на дистанциях
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Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью медаль Паралимпийских игр
В финальном заплыве Даниленко, выступающий в классе S2, преодолел дистанцию за
Ранее Даниленко также завоевал серебро на дистанциях
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