На МКАД каршеринг подкинуло в воздух из-за катившегося по дороге колеса

Отлетевшее от грузовика колесо спровоцировало серьезное ДТП на МКАД. Наехавшую на него легковушку буквально подкинуло в воздух, пишет 2 сентября MSK1.RU.

Источник: СпецДорПроект

Авария произошла 31 августа на 41-м километре дороги. По МКАД катилось колесо, на которое в крайней левой полосе наехал водитель каршерингового автомобиля. От удара машину подкинуло на несколько метров в воздух, и она приземлилась на крышу.



Водитель каршеринга выжил, но получил сильные травмы.