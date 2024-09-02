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Происшествия На МКАД каршеринг подкинуло в воздух из-за катившегося по дороге колеса

На МКАД каршеринг подкинуло в воздух из-за катившегося по дороге колеса

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8 комментариев

Отлетевшее от грузовика колесо спровоцировало серьезное ДТП на МКАД. Наехавшую на него легковушку буквально подкинуло в воздух, пишет 2 сентября MSK1.RU.

Авария произошла 31 августа на 41-м километре дороги. По МКАД катилось колесо, на которое в крайней левой полосе наехал водитель каршерингового автомобиля. От удара машину подкинуло на несколько метров в воздух, и она приземлилась на крышу.

Водитель каршеринга выжил, но получил сильные травмы.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
2 сентября 2024, 22:21
Зато в левом ряду.
SwampWolf
2 сентября 2024, 22:09
По сторонам кто-то ваще не смотрит, колесо справа по борту и ни малейшей попытки торможения, на что рассчитывал?
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