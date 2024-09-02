Петербуржец под веществами оригинально добился внимания врачей Елизаветинской больницы

Мужчина в шортах стал пациентом Елизаветинской больницы после того, как выбрал неподходящий выход из медучреждения. Свидетели говорят, что он спасался от невидимого врага, рассказала 2 сентября «Фонтанке» пресс-служба больницы.

Источник: предоставлено «Фонтанке»

Там отметили, что мужчина, которого можно было принять за пациента, вошел в холл стационара и, не теряя времени, направился к кафетерию на втором этаже, а затем оказался под окнами первого, но уже с травмами. Силами охраны, медиков и полиции мужчина был задержан.

Как оказалось, он находился под воздействием психоактивных веществ. Сейчас его с серьезным переломом и сильнейшей интоксикацией спасают врачи-реаниматологи.