Медики реанимируют мужчину, обгоревшего в результате пожара на Декабристов

Возгорание в одной из квартир на Декабристов, 13, привело к госпитализации мужчины, об этом 2 сентября стало известно «Фонтанке».

Сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе поступило в дежурную часть в 12:02, горел один квадратный метр. Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

В результате инцидента пострадал 64-летний мужчина, который, по данным «Фонтанки», был госпитализирован с термическими ожогами спины и конечностей второй и третьей степени, а также с острым ингаляционным отравлением дымом.