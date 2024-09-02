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    Медики реанимируют мужчину, обгоревшего в результате пожара на Декабристов

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    Возгорание в одной из квартир на Декабристов, 13, привело к госпитализации мужчины, об этом 2 сентября стало известно «Фонтанке».

    Сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе поступило в дежурную часть в 12:02, горел один квадратный метр. Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

    В результате инцидента пострадал 64-летний мужчина, который, по данным «Фонтанки», был госпитализирован с термическими ожогами спины и конечностей второй и третьей степени, а также с острым ингаляционным отравлением дымом.

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