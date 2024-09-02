Автомобиль отлетел в прохожих на Некрасова. В больницу уехали трое

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Центральном районе, в результате которой в состоянии средней степени тяжести в больницу увезли водителя каршеринга и двух прохожих. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Авария произошла в 14:25 на Некрасова, 29. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель каршеринга поворачивал налево, когда по встречной полосе ехала «Тойота». В результате столкновения одну из машин откинуло на пешеходную часть, где в этот момент находились два человека.