    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    Автомобиль отлетел в прохожих на Некрасова. В больницу уехали трое

    2209
    2 комментария

    Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Центральном районе, в результате которой в состоянии средней степени тяжести в больницу увезли водителя каршеринга и двух прохожих. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Авария произошла в 14:25 на Некрасова, 29. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель каршеринга поворачивал налево, когда по встречной полосе ехала «Тойота». В результате столкновения одну из машин откинуло на пешеходную часть, где в этот момент находились два человека.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close