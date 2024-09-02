Огромная пробка собралась в районе Автово из-за аварии с пятью машинами

К вечеру понедельника на мосту в районе Автово произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом
Автобусы, курсирующие по этому маршруту, встали по сторонам, создавая свободный проход для остальных транспортных средств в среднем ряду. Но ситуации это не сильно помогло. Судя по данным «Яндекс Карт», движение парализовало за несколько километров до места ДТП, совсем плохая обстановка от Комсомольской площади. Не легче ситуация на путях объезда — на Маршала Казакова или Краснопутиловской.
О пострадавших не сообщается.
В целом ситуацию с пробками в городе к 18:30 «Яндекс» оценивает