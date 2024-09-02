27 петербургских школьников и студентов приняли участие в летних лагерях для талантливой молодежи

Более 800 школьников и студентов из 32 регионов страны приняли участие в летних образовательных программах компании «Газпром нефть» для одаренной молодежи. Среди них — 27 учащихся из Петербурга.

В летних лагерях компании принимали участие победители всероссийских олимпиад, призеры конкурсов и научных соревнований — это учащиеся 20 вузов и 63 школ. Петербург представляли учащиеся из ИТМО, СПбГУ, Горного университета, СПбАУ РАН, СПбГТИ (ТУ), лицея № 533, инженерно-технологической школы № 777, физико-математического лицея № 239, гимназии им. Д. К. Фаддеева и Второй Санкт-Петербургской гимназии.