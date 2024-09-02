27 петербургских школьников и студентов приняли участие в летних лагерях для талантливой молодежи

Более 800 школьников и студентов из 32 регионов страны приняли участие в летних образовательных программах компании «Газпром нефть» для одаренной молодежи. Среди них — 27 учащихся из Петербурга.
В летних лагерях компании принимали участие победители всероссийских олимпиад, призеры конкурсов и научных соревнований — это учащиеся 20 вузов и 63 школ. Петербург представляли учащиеся из ИТМО, СПбГУ, Горного университета, СПбАУ РАН, СПбГТИ (ТУ), лицея № 533, инженерно-технологической школы № 777, физико-математического лицея № 239, гимназии им. Д. К. Фаддеева и Второй Санкт-Петербургской гимназии.
Для каждого возраста были подготовлены подходящие программы для развития личностных компетенций и инженерных знаний. Так, ученики 7–10-х классов решали олимпиадные задачи по математике, химии, физике и программированию — в рамках совместного проекта с петербургским лицеем № 239.
Для разных возрастов Корпоративный университет «Газпром нефти» подготовил свои программы развития личностных компетенций и инженерных знаний. Например, учащиеся 7–10-х классов на летних сборах решали олимпиадные задачи по математике, химии, физике и программированию — в рамках совместного проекта компании с президентским физико-математическим лицеем № 239 в Санкт-Петербурге.
Студенты и выпускники школ учились управлять командами и бизнес-проектами, посещали технологические центры «Газпром нефти». Из них 125 человек получили стипендии, а также приглашения на практику и стажировку в компанию.
Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти», отметил, что участники образовательных программ продолжают участие в проектах компании, что создает удобный и понятный карьерный путь — начать работу можно уже на старших курсах в вузе или после его окончания.