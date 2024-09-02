В одном из домов Новороссийска взорвался газ. Эвакуировано 30 человек, есть пострадавший

В одном из многоквартирных домов на улице Видова в Новороссийске взорвался газ в понедельник, 2 сентября. В пожаре пострадал один человек, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.





Как пишет издание 93.RU, очевидцы видели, как из здания на носилках выносили мужчину с ожогами.



По данным регионального оперштаба, из-за возгорания газа пожар случился в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания достигла 20 «квадратов».



Огонь тушили 31 пожарный и 10 единиц техники. 30 жильцов дома эвакуировали.

