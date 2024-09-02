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    В одном из домов Новороссийска взорвался газ. Эвакуировано 30 человек, есть пострадавший

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    В одном из многоквартирных домов на улице Видова в Новороссийске взорвался газ в понедельник, 2 сентября. В пожаре пострадал один человек, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.


    Как пишет издание 93.RU, очевидцы видели, как из здания на носилках выносили мужчину с ожогами.

    По данным регионального оперштаба, из-за возгорания газа пожар случился в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания достигла 20 «квадратов».

    Огонь тушили 31 пожарный и 10 единиц техники. 30 жильцов дома эвакуировали.

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    НовороссийскВзрыв газаДом
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