В Адмиралтейском районе открылась школа на 825 человек

На Альбуминной улице в Адмиралтейском районе открылась новая школа — № 564 — на 825 учеников. Как рассказали в Группе «Эталон», школа сможет принять 300 учеников начальных классов и 525 учеников 5–11-х классов.



Школа состоит из двух блоков, связанных между собой, — четырехэтажного учебного и общешкольного переменной этажности в 2–3 этажа.

