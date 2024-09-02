В Адмиралтейском районе открылась школа на 825 человек

На Альбуминной улице в Адмиралтейском районе открылась новая школа — № 564 — на 825 учеников. Как рассказали в Группе «Эталон», школа сможет принять 300 учеников начальных классов и 525 учеников 5–11-х классов.
Школа состоит из двух блоков, связанных между собой, — четырехэтажного учебного и общешкольного переменной этажности в 2–3 этажа.
В учебном блоке расположены все учебные кабинеты, лаборантские, а также игровые и две спальни для групп продленного дня. В частности, здесь работают мастерские со всеми необходимыми инструментами по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии и домоводства, музыки, рисования и технического черчения; мультимедийные и лингафонные кабинеты иностранного языка, кабинеты информатики и вычислительной техники.
Общешкольный блок школы в ЖК «Галактика» включает два спортзала и два бассейна, актовый зал с эстрадой, артистическими, кладовыми декораций и костюмов, столовую, библиотеку, медицинский блок, а также административные помещения, учительские и бытовые помещения.