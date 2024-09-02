В Парголово открылась новая школа на 1125 детей

На улице Архитектора Белова в Парголово впервые приняла учеников новая школа на 1 125 мест. Как сообщили в группе компаний КВС, построившей школу, в здании разместились 118 классов с интерактивными панелями и компьютерами.



Помимо этого внутри школы есть столовая на 564 человека, специализированные кабинеты для естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, искусств и технологий, спортзалы и два бассейна, актовый зал, библиотека и медиатека, а также зоны отдыха для учеников и учителей.

