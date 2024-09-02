На Парнасе открылась школа на 1 750 мест

На улице Шишкина в Выборгском районе начала работать новая школа на 1 750 мест. Как рассказали в компании «Главстрой Санкт-Петербург», школа № 163 стала шестой в проекте «Северная долина» и самой крупной среди всех соцобъектов застройщика.

Потоки младших и более старших школьников здесь разделили — для детей младшей школы выделили отдельный вход со своей гардеробной, а для старшеклассников создали обособленные пространства для учебы и отдыха.

В четырехэтажном здании предусмотрено два актовых зала, двухэтажная библиотека и более 60 учебных классов, включая компьютерный и шахматный, кабинеты с проекционной и звуковой техникой, а также мультимедийные классы для профориентации и проектной внеклассной работы.

Спортивная часть школы включает пять спортзалов и два бассейна внутри здания, а на территории — футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола.

— В рамках нашего сотрудничества с вузами и ссузами мы как представители строительного бизнеса вместе с их преподавателями предлагаем ученикам особые образовательные программы, — рассказала Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». К примеру, в школе № 142 при нашем участии запущен пилотный проект строительных классов для 8–11 классов.

