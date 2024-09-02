Банки начали выпускать карты «Серебряный возраст» на базе Единой карты петербуржца. Ко всем бонусам ЕКП добавилась возможность покупать билеты в музеи за один рубль.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что подать заявление на оформление карты можно в любом офисе банка в Санкт-Петербурге. Для этого нужны два документа — паспорт и СНИЛС. Карту могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Если уже оформлена ЕКП, то к программе «Серебряный возраст» люди будут подключены автоматически.

Карта запущена в рамках проекта губернатора Санкт-Петербурга, направленного на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста.